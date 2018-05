Chelsea-eigenaar Abramovitsj mogelijk niet langer welkom in Londen

Het visum van de Russische oliemiljardair Roman Abramovitsj wordt na vijftien jaar niet langer meer zonder slag of stoot verlengd. Het vorige verliep drie weken geleden en de afhandeling van een nieuwe aanvraag loopt op zijn minst vertraging op, meldt de BBC. Volgens The Financial Times is het verzoek van de Russische eigenaar van voetbalclub Chelsea zelfs afgewezen.

De visumproblemen speelden vermoedelijk al een paar dagen, want Abramovitsj was gisteren niet bij de FA Cup-finale, die zijn club won van Manchester United.

De Rus woont al sinds 2003 in Londen, maar heeft nooit een permanente verblijfsvergunning gekregen. Zijn visum werd wel steeds verlengd.

Russische dubbelspion

Dat Abramovitsj nu niet langer welkom zou zijn, wordt in verband gebracht met de zaak-Skripal. De Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal werd ruim twee maanden geleden in kritieke toestand opgenomen, nadat hij en zijn dochter in de Britse stad Salisbury waren vergiftigd met zenuwgas.

Volgens de Britse regering en andere westerse landen zat Rusland achter die aanslag. Skripal was afgelopen vrijdag zover hersteld, dat hij uit het ziekenhuis werd ontslagen.

Sancties

De vergiftigingszaak leidde tot sancties van de Britten. Zo zette de regering-May 23 diplomaten uit en werd aangekondigd dat er actiever zou worden gejaagd op omstreden Russische oligarchen in Londen. Veel Russische miljardairs en politici met geld en vastgoed in Londen behoren tot de inner circle van president Poetin.

Bij de aankondiging van de sancties werd al meteen de naam van Abramovitsj genoemd, net als die van Alisher Oesmanov, een miljardair die rijk geworden is in de mijn- en metaalindustrie.

Weigering

Het Britse ministerie van Immigratie en minister Ben Wallace weigeren commentaar op de kwestie en zeggen er nooit mededelingen worden gedaan over individuele visumgevallen. Ook het kantoor van Abramovitsj in Londen wil er niets over kwijt.