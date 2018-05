Europese beurzen op verlies mede door politieke onrust Italië

Rode cijfers op veel Europese beurzen na de mislukte coalitievorming van afgelopen weekend. In Italië vallen de hardste klappen, maar ook in Nederland wordt de Italiaanse crisis voelbaar.

De Italiaanse beurs begon met winst, maar stond de rest van de dag in het rood en sloot uiteindelijk twee procent lager. Vooral de Italiaanse bankaandelen verloren, tot wel zeven procent.

Ook op andere Europese beurzen heeft de politieke crisis in Italië een negatief effect. Italië staat niet op zichzelf. Banken, verzekeraars en beleggers buiten het land hebben geld geïnvesteerd in Italiaanse bedrijven of de Italiaanse staat, bijvoorbeeld in aandelen en obligatieleningen.

Dat heeft een negatief effect op alle beurzen. Ook op Nederlandse beurzen: de AEX sloot op min 0,52 procent, de MidKap verloor 0,6 procent, net als de beurzen in Parijs en Frankfurt.

Onzekerheid

De belangrijkste oorzaak van de koersdalingen is de onzekere politieke situatie in Italië. Het lukt niet om een regering te vormen en dus blijft het onduidelijk welke financiële koers het land gaat varen.

De Lega en de Vijfsterrenbeweging (M5S) hadden een coalitie gevormd, maar president Mattarella gebruikte gisteravond zijn veto tegen kandidaat-minister van Financiën Savona, die uiterst kritisch staat tegenover de euro. De eurosceptische coalitie komt er dus waarschijnlijk niet.

Nu heeft de Italiaanse president voormalig IMF-bestuurder Carlo Cottarelli gevraagd om een interim-regering te vormen. De onzekerheid leidt overigens al dagen tot rode cijfers op de Italiaanse beurs. Vorige week daalde de koers in Milaan in totaal 6 procent.

Lage rente obligaties Nederland

Omdat Italië nu een risicovolle investering is, stijgen de rentes op Italiaans schuldpapier. Zowel op kort- als langlopende staatsobligaties loopt de rente fors op.

De 10 jaars-obligatie stond halverwege de middag op 2,65 %, dat is het hoogste in bijna vier jaar. De 2-jaars obligatierente verdubbelde, van 0,42% in de ochtend naar 0,92 % in de middag. Drie weken geleden was de rente zelfs nog negatief.

Maar de rente op veel niet-Italiaanse staatsobligaties daalt juist: beleggers kiezen voor andere landen. Vooral Nederland en Duitsland zijn in trek. Aan een West-Europese obligatie kleven minder risico's, maar die levert daarom ook minder rente op.

De rente op Duitse en Nederlandse schulden is in maanden niet zo laag geweest, respectievelijk 0,35 en 0,54 procent.