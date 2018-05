Italiaanse president benoemt Cottarelli, verzet gegarandeerd

De Italiaanse president wil de politieke crisis in zijn land bezweren met een zakenkabinet onder leiding van Carlo Cottarelli. President Mattarella heeft de voormalig topfunctionaris van het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) gevraagd een interim-regering te vormen. Maar hoogstwaarschijnlijk krijgt zijn kabinet geen vertrouwen in het parlement en volgen over enkele maanden nieuwe verkiezingen.

Italië verkeert in een politieke impasse, sinds kandidaat-premier Giuseppe Conte zijn opdracht een regering te vormen heeft teruggegeven aan de president.

Conte, die een populistische coalitie zou gaan leiden van de Vijfsterrenbeweging en Lega, legde zijn taak neer nadat president Mattarella zijn voorgestelde minister van Financiën had afgekeurd. President Mattarella vreesde dat de benoeming van de eurosceptische Paolo Savona de Italiaanse economie te erg zou schaden.

Weerstand

De benoeming van Cottarelli kan op weerstand rekenen van de Vijfsterrenbeweging en Lega. Hij wordt als IMF-topman gezien als lid van de gevestigde orde, waartegen de twee partijen zich juist verzetten. Hoogstwaarschijnlijk gaan zij in het parlement, dat het zakenkabinet moet goedkeuren, voor zijn benoeming liggen.

President Mattarella hoopt dat het zakenkabinet Italië naar nieuwe verkiezingen zou leiden in 2019. Maar als de Vijfsterrenbeweging en Lega dwarsliggen, moet het land waarschijnlijk al in augustus naar de stembus. Dat is een probleem voor Mattarella, omdat het land dan tot die tijd stuurloos is.

Zonder begroting

"Als er eerder verkiezingen komen, dan zit Italië langer zonder begroting. Ook heeft het land dan geen vertegenwoordigers op de EU-top in juni, waar onder meer migratie wordt besproken. Mattarella wil dat Italië daar een belangrijke stem heeft", zegt Italië-correspondent Mustafa Marghadi.

EU-buitenlandchef Federica Mogherini zegt vertrouwen te hebben in de Italiaanse president. De voormalige Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken (Democratische Partij) zegt dat Mattarella het Italiaanse volk een dienst bewijst door zijn veto uit te spreken. "Ik heb er vertrouwen in dat de Italiaanse instituties, te beginnen met de president, zich als dienstbaar zullen bewijzen aan het Italiaanse volk, op een manier die samenvalt met de kracht van de EU."

Duitsland reageert dubbelzinniger op de Italiaanse crisis. "We hopen dat Italië een stabiele, pro-Europese regering zal vormen", zegt de Duitse EU-minister Michael Roth. "In Duitsland moeten we echter terughoudend zijn met advies over het vormen van regeringen. Het kostte ons ook zes maanden om te komen tot een coalitie."