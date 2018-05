Politieke powerplay in crisis Italië: dit zijn de hoofdrolspelers

Hij kon dus niet anders, zei de 76-jarige president gisteravond over zijn veto. De benoeming van Savona zou slechte gevolgen hebben gehad voor de economie en financiële markten, stelde Mattarella, die naar eigen zeggen de belangen en spaartegoeden van de Italianen wil beschermen.

De president is uitgesproken pro-Europees. "Het gaat hem om de koers die Italië vaart", zegt Marghadi. Mattarella ging ver mee in de formatieplannen van de Vijfsterrenbeweging en Lega. Hij had Conte al goedgekeurd als premier, maar was het grondig oneens met de invulling van deze ministerspost. En volgens de grondwet mag hij dan iemand afwijzen, zegt Marghadi.

Toch is het veto een verrassende stap van een politicus die bekendstaat als behoedzaam. Corduwener noemt het dapper. "Maar of het slim is, is nog de vraag." Tot dusver had de president in Italië vooral ceremoniële taken en was het iemand die boven alle kritiek verheven was. Maar nu klinkt ineens de roep om zijn aftreden, iets wat nooit eerder is gebeurd.