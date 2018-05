Goedgekeurde premier Conte wil 'de advocaat zijn van alle Italianen'

De door de Italiaanse coalitie voorgedragen premier Giuseppe Conte is goedgekeurd door president Sergio Mattarella. De 53-jarige Conte geldt als compromispremier van het rechtse Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging. De hoogleraar privaatrecht wil "de advocaat zijn van alle Italianen".

De populistische coalitie die hij vertegenwoordigt, staat sceptisch tegenover de Europese Unie. Conte zegt bereid te zijn samen te werken met Europese en internationale bondgenoten. Tegelijkertijd benadrukte hij dat hij zich voorbereidt om de belangen van de Italianen te verdedigen.

Conte was bij de afgelopen verkiezingen geen kandidaat, maar is wel al langer betrokken bij de Vijfsterrenbeweging. Hij hield zich in een schaduwkabinet van de partij bezig met juridische zaken.

Vanwege Contes geringe politieke ervaring had president Mattarella langer de tijd genomen voor zijn benoeming. Hij wilde extra overleggen met de voorzitters van het parlement.

De komende tijd moet Conte een ministerraad vormen. Die moet weer worden goedgekeurd door het parlement.