Leider Vijfsterrenbeweging wil Italiaanse president afzetten

De leider van de Vijfsterrenbeweging, Luigi Di Maio, heeft gezegd dat de Italiaanse president Mattarella moet worden afgezet. Hij vindt dat Mattarella de grondwet heeft geschonden met zijn weigering een euroscepticus te benoemen als minister van Financiën.

In een interview met de televisiezender RAI zei Di Maio dat de coalitie een paar stappen verwijderd was van de vorming van een regering, en dat het proces gestopt is "omdat er een minister in ons kabinet zat die de Europese Unie bekritiseerde".

Volgens Di Maio is Italië nu verwikkeld in een institutionele crisis, en moet het parlement een oordeel vellen over de president die de wil van het volk heeft genegeerd.

Met een beroep op artikel 90 van de grondwet wil Di Maio de president afzetten. Dat artikel gaat over hoogverraad en schending van de grondwet. Als een meerderheid zich daarvoor uitspreekt, moet het constitutionele hof besluiten of de president wordt afgezet.