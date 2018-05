Wekdienst 28/5: Patricia Paay naar rechter om sekstape, Chinezen bezoeken Drenthe

Wat heb je gemist?

Utrecht wil een nieuw intercitystation en een nieuwe tramlijn of snelbusbaan, schrijft de Volkskrant. De stad en provincie zouden de Rijksoverheid daarvoor om miljarden euro's hebben gevraagd. De investering is nodig omdat Utrecht de snelst groeiende regio is van Nederland.

Als mogelijke locatie wordt de zuidoostelijke hoek van de stad genoemd. Station Lunetten zou bijvoorbeeld kunnen worden geüpgraded. Op 4 juni zouden de ministers van Infrastructuur en Binnenlandse Zaken met de gemeente en provincie in gesprek gaan over het verzoek.

Ander nieuws uit de nacht: