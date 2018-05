Vermiste duiker dood gevonden in Grevelingenmeer

In het Grevelingenmeer is een van de duikers die sinds gisteren werden vermist dood teruggevonden. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

De duikers informeerden een restauranthouder gisteren dat ze in het meer naar een wrak zouden duiken en lieten hun autosleutels bij hem achter. Toen ze 's avonds laat nog niet waren teruggekeerd, waarschuwde hij de hulpdiensten.

Ondanks het late tijdstip speurden de brandweer, Kustwacht en KNRM gisteravond enkele uren naar de duikers met boten en twee helikopters. Toen dat niks opleverde, werd besloten overdag verder te zoeken.

Zoektocht morgen verder

Omroep Zeeland schrijft dat een van de duikers een 48-jarige man uit Zoetermeer is die veel ervaring heeft met duiken. Hij had vorige maand nog zijn instructeursdiploma gehaald op CuraƧao.

De zoektocht naar de tweede duiker wordt morgen hervat. De marine is gevraagd om diepere delen van het meer te doorzoeken.