Amerikanen in Noord-Korea voor voorbereiding top

Amerikaanse diplomaten zijn in Noord-Korea voor overleg om de top tussen president Trump en partijleider Kim Jung-un toch door te laten gaan. Sung Kim, de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Korea, leidt de delegatie, meldt The Washington Post.

De krant schrijft dat Sung Kim, nu de hoogste Amerikaanse diplomaat in de Filipijnen, besprekingen houdt met de Noord-Koreaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Choe Son-hui. Die verklaarde vorige week dat de geplande topontmoeting van 12 juni in Singapore op losse schroeven was komen te staan.

Kim en Choe kennen elkaar van 2005, toen ze betrokken waren bij het overleg over nucleaire ontwapening van Noord-Korea.

Afgezegde top lijkt door te gaan

In de Amerikaanse delegatie zit ook de Korea-specialist van de nationale veiligheidsraad van de VS en een hoge medewerker van het Pentagon. De samenstelling van de delegatie wijst erop dat de Amerikanen er veel aan gelegen is de top te laten doorgaan.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zei vandaag dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un vastbesloten blijft dat de top moet doorgaan en dat hij blijft streven naar het volledig kernwapenvrij maken van Korea. Gisteren troffen de Koreaanse leiders elkaar in het grensgebied onverwacht voor de tweede keer binnen een maand.

President Trump, die donderdag aan Kim Jong-un schreef dat de top van 12 juni niet doorgaat, liet in de afgelopen dagen toch weer weten dat de voorbereidingen voor de ontmoeting goed verlopen.