Venezuela laat Amerikaan gaan 'als blijk van goede wil'

Een woordvoerder van de Venezolaanse regering zegt dat de vrijlating een blijk van goede wil is. "We bidden dat dit soort daden van onze president leiden tot wat we altijd hebben gewild: dialoog, harmonie en respect voor onze onafhankelijkheid en soevereiniteit."

Door de omstreden herverkiezing van president Maduro kwam de toch al moeizame relatie tussen beide landen nog verder onder druk te staan. President Trump weigerde de herverkiezing te erkennen en Venezuela zette daarop een Amerikaanse diplomaat het land uit.

Het is niet duidelijk of de regering-Trump betrokken was bij de onderhandelingen over Holt en of er concessies zijn gedaan. Eerder schreven Amerikaanse media juist dat president Trump nadacht over oliesancties om de Venezolaanse overheid te treffen.

Vanwege de harde taal over en weer durfden de Holts ouders aanvankelijk niet geloven dat hun zoon thuis zou komen. "Het ging al zo vaak niet door dat het nog niet echt voelt", zei zijn moeder. "Ik kon het eerst niet geloven", vulde zijn vader aan. "Het was allemaal zo veranderlijk. We zijn blij dat het toch gelukt is."