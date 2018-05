Veroordeelde Spaanse rapper slaat op de vlucht voor 'fascistische staat'

Valtónyc, die eigenlijk Josep Miquel Arenas Beltran heet, werd in februari veroordeeld vanwege majesteitsschennis en het verheerlijken van terrorisme in zijn songteksten.

In een van zijn nummers rapt hij: "Ik heb een hoopvolle boodschap voor de Spanjaarden: ETA is een grote natie." De hiphopartiest, die geboren is op Mallorca, refereert daarmee aan de militante Baskische afscheidingsbeweging ETA.

En over de Spaanse koning: "De koning heeft een afspraak op het dorpsplein, met een strop op zijn nek." Valtónyc schermde in de rechtszaak met vrijheid van meningsuiting, maar de rechter ging daar niet in mee.

Luister hieronder een nummer van Valtónyc: