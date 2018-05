Harvey Weinstein meldt zich bij politie

Volgens bronnen van persbureau AP wordt hij ook in een andere zaak in staat van beschuldiging gesteld. Het zou in deze zaak gaan om een vrouw die nog niet met beschuldigingen in de openbaarheid is getreden.

Een advocaat van Weinstein zegt dat de beschuldigingen "helemaal waardeloos" zijn.

#Metoo

Weinstein is sinds oktober vorig jaar door tientallen vrouwen in het openbaar beschuldigd van verkrachting, seksueel misbruik, intimidatie, ongewenste intimiteiten en ander seksueel grensoverschrijdend gedrag. De onthullingen brachten onder de noemer #metoo wereldwijd een maatschappelijke discussie op gang over seksuele intimidatie.

De 66-jarige Weinstein was decennialang een van de machtigste mannen in Hollywood. In de jaren 90 kende hij als producent grote successen met films als Pulp Fiction (1994) en Shakespeare in Love (1998). Kort na de eerste onthullingen tegen hem werd hij door de door hem opgerichte Weinstein Company ontslagen.

Stop, doe dit niet

Evans was een van de eersten die met beschuldigingen tegen Weinstein naar buiten kwamen. Ze werkt nu als consultant, maar was destijds een beginnende actrice.

Volgens haar haalde Weinstein tijdens een gesprek in zijn kantoor ineens zijn penis uit zijn broek en dwong haar hem te bevredigen. "Ik zei keer op keer dat ik dat niet wilde, stop, doe dit niet", vertelde ze onlangs. "Ik probeerde weg te komen, maar misschien probeerde ik het niet serieus genoeg. Ik wilde hem niet slaan of met hem vechten."

Destijds ging ze niet naar de politie. Omdat ze niet teruggevochten had, dacht ze dat het haar schuld was.

