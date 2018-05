Duizenden mensen krijgen plotseling geld terug van hun bank

Zo'n 27.000 klanten van ING, SNS, Regiobank en BLG Wonen krijgen deze dagen aangename post van hun bank. Ze krijgen enkele euro's tot soms wel meer dan duizend euro terug vanwege te veel betaalde boeterente in het verleden.

Het gaat om klanten die tussen 2011 en 2016 extra hebben afgelost op hun hypotheek of de hypotheek hebben aangepast. Banken brachten daarvoor boeterente in rekening, maar die rekening was vaak te hoog.

De Autoriteit Financiële Markten kwam eerder al tot de conclusie dat de rekening te vaak in het voordeel van de bank uitviel. Klanten die na juli 2016 een rekening hadden ontvangen moesten worden gecompenseerd. Consumentenorganisaties riepen de banken op om ook klanten van voor die periode te compenseren.

Uitbetaald

Die compensatie komt eraan bij klanten van ING en de Volksbank, moederbedrijf van SNS, Regiobank en BLG Wonen. Bij ING gaat het om 7000 klanten, bij de Volksbank om zo'n 20.000 klanten. ING heeft de compensatie inmiddels uitbetaald, bij klanten van de Volksbank worden klanten daarover vandaag geïnformeerd.

ING trekt maximaal 10 miljoen uit voor de compensatie, bij de Volksbank gaat het om 4,6 miljoen euro.

Niet meekijken

Consumentenorganisaties zijn te spreken over de compensatie die de Volksbank verstrekt, maar over ING zijn ze minder te spreken. De bank heeft niet duidelijk gemaakt hoe ze de compensatie berekent. "Ze herstellen een fout die ze zelf gemaakt hebben. We hebben niet kunnen meekijken hoe ze dat doen", zegt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis.

Samen met de Consumentenbond roepen ze ook ABN Amro en Rabobank op om klanten te compenseren. De twee banken zeggen dat dat niet nodig is, omdat alle fouten in het verleden al zijn hersteld. Tegen Delta Lloyd wordt een rechtszaak gevoerd over de boeterente.