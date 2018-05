Slimme spraakcomputer 'nam zonder commando gesprek op en verstuurde het'

Het is een angst van velen: afgeluisterd worden door een apparaat in huis. In Memphis is die angst van een familie werkelijkheid geworden. Daar heeft de slimme spraakcomputer van Amazon, Alexa, een privé-gesprek opgenomen en opgestuurd naar een contactpersoon, zonder dat daar opdracht toe werd gegeven.

De Amerikaanse Danielle werd gebeld door een collega van haar man die haar vertelde dat hij een privégesprek op zijn telefoon had ontvangen. "Een gesprek over houten vloeren. Toen wisten we dat het geen grap was en hij ons echt had gehoord", vertelt Danielle tegen de BBC.