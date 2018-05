Humberto Tan verlengt contract bij RTL met drie jaar

Vertrekkend RTL Late Night-presentator Humberto Tan blijft de komende drie jaar werken voor RTL. Hij wordt de nieuwe presentator van talentenshow Holland's Got Talent. Daarnaast gaat hij samen met RTL infotainment- en entertainmentprogramma's ontwikkelen.

"Waar een deur dichtgaat, gaat altijd een nieuwe deur open. Dat bleek gewoon binnen RTL te zijn, nieuwe kansen waar ik enthousiast over ben", zegt Tan. Volgens Tan kan hij in de nieuw te ontwikkelen programma's zijn interesse in persoonlijke verhalen combineren met reizen.

RTL-topman Sauvé zegt dat er nooit is getwijfeld aan de talenten van Tan. Hij vond het een moeilijke beslissing om Tan weg te halen bij RTL Late Night, maar is blij dat de samenwerking wordt voortgezet. "Humberto is een multitalent die oprecht geïnteresseerd is in mensen en boordevol energie zit. Zo'n alleskunner hoort gewoon bij RTL."

Tan wilde niet weg

Op 8 juni is de laatste uitzending van RTL Late Night met Humberto Tan als gastheer. Eerder zei hij dat hij het er niet mee eens was dat hij moet stoppen als presentator. Het volgende seizoen van RTL Late Night wordt gepresenteerd door voormalig Nieuwsuur-anchor Twan Huys, die eind april na 25 jaar vertrok bij het actualiteitenprogramma.

Wanneer het nieuwe seizoen van Holland's Got Talent begint, is nog niet bekend. Het negende seizoen was vorig jaar voor het laatst op tv. Toen werd het gepresenteerd door Johnny de Mol.