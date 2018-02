Nieuwsuur-presentator Twan Huys vertrekt naar RTL, Humberto Tan stopt

Nieuwsuur-presentator Twan Huys vertrekt bij de NTR. Hij gaat vanaf september bij RTL het Late Night-programma presenteren. Vanavond kondigde Humberto Tan, die nu RTL Late Night presenteert, aan dat hij aan het einde van het seizoen stopt op verzoek van de leiding van RTL4. "Dat respecteer ik echt", zei Tan over het besluit van RTL. Het programma had last van tegenvallende kijkcijfers.

Huys is vanaf het begin van Nieuwsuur in 2010, samen met Mariƫlle Tweebeeke, de vaste anchor van het dagelijkse nieuws- en actualiteitenprogramma. Hij was 25 jaar werkzaam bij Nieuwsuur en de voorloper daarvan, NOVA. Bij NOVA werkte hij als presentator en als correspondent in de Verenigde Staten. Bij de NTR presenteerde hij ook College Tour.

'Nieuw avontuur'

"Na vele prachtige jaren bij de NTR is het tijd voor verandering," aldus Huys: "Met ongelooflijk veel plezier kijk ik terug op mijn correspondentschap in Amerika voor NOVA en daaropvolgend het presenteren van Nieuwsuur en College Tour. Na 11 jaar als anchor bij de mooiste journalistieke rubriek van Nederland is het nu tijd voor een nieuw avontuur op de late avond bij RTL."

Nieuwsuur-hoofdredacteur Joost Oranje benadrukt dat Twan Huys veel heeft betekend voor Nieuwsuur en NOVA: "De NTR verliest een gedreven presentator en journalist in hart en nieren. Maar dat hij na zo'n lange periode een nieuwe stap wil maken, begrijp ik ook. We zullen hem missen, en wensen hem uiteraard alle voorspoed."

NPO

"Natuurlijk vinden we het jammer dat Twan Huys ons verlaat: hij is een typische publieke omroep-man", zegt Frans Klein, directeur televisie bij de NPO. "Als kritisch journalist belichtte hij alle kanten van de samenleving. We danken Twan en zullen zijn veelzijdigheid missen. Wij wensen hem veel succes bij RTL. Samen met NTR/NOS kijken we hoe onze andere talenten invulling gaan geven aan de door Twan gepresenteerde programma's."

Twan Huys blijft tot 1 mei Nieuwsuur presenteren.