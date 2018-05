Noodkreet Vluchtelingenwerk over retourtickets migranten

Nederland probeert voor het eerst in zeven jaar om asielzoekers die via Griekenland naar Nederland zijn gereisd terug naar Griekenland te sturen. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland hebben in elk geval twee asielzoekers een vliegticket naar Griekenland gekregen, waar de vluchtelingenkampen overvol zitten.

Jasper Kuipers van Vluchtelingenwerk spreekt in het NOS Radio 1 Journaal van een waanzinnig plan. "Griekenland is totaal niet klaar om vluchtelingen uit de rest van Europa te ontvangen. Er wachten in Griekenland meer dan 50.000 mensen op de behandeling van hun asielprocedure. Ze zitten onder onmenselijke omstandigheden in opvangkampen." Vluchtelingen worden er slachtoffer van mishandeling, (seksueel) geweld en uitbuiting, zegt Kuipers.

Slechte timing

Vluchtelingenwerk heeft geen idee hoeveel vluchtelingen staatssecretaris Harbers van plan is terug te sturen. Volgens Kuipers lijkt het erop dat het uitvoeren van de afspraken uit 2011 wordt hervat. "De timing had niet slechter gekund." Hij doelt op de Dublin-afspraken, die voorschrijven dat asielzoekers de procedure in moeten in het eerste EU-land waar ze zijn binnengekomen. Rechters zullen zich hier opnieuw over moeten buigen, zegt Vluchtelingenwerk.

Waar de twee vandaan komen, weet Kuipers niet, maar dat maakt niet uit, zegt hij. "Rechters hebben dit tot nu toe verboden en hier in Nederland is alle tijd en zijn alle procedures op orde om die asielprocedures te behandelen. Dat hoeven we niet aan Griekenland over te laten."

Absurd plan

Vluchtelingenwerk stuurt een brandbrief aan de Tweede Kamer, omdat de organisatie vreest dat Nederland hiermee het slechte voorbeeld geeft in Europa. Ook in Duitsland en Denemarken hebben rechters gezegd dat het terugsturen onmenselijk is en niet moet gebeuren.

"Terwijl in Nederland het ene na het andere azc de deuren sluit, wil staatssecretaris Harbers asielaanvragen afschuiven op het meest overvraagde land van Europa." De organisatie noemt dat absurd.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens concludeerde in maart opnieuw dat de Griekse asielprocedure niet aan de minimale vereisten voldoet. De kampen zitten niet alleen overvol, er is ook een groot tekort aan opvangplekken voor alleenstaande kinderen. Door fouten bij hun registratie krijgen die kinderen vaak geen onderwijs of zorg.

"Ook de Turkijedeal van de EU werkt niet," zegt Kuipers. "Ook Griekenland duwt weer mensen terug naar Turkije en Turkije stuurt mensen terug naar Syriƫ, de oorlog in. Het is een heel onverstandig idee om mensen vanuit Nederland terug te sturen naar die regio, als de afspraken die we daarover hebben gemaakt niet werken."