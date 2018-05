Extreemlinkse acties nauwelijks vervolgd

Gewelddadige acties van extreemlinkse groeperingen leiden vrijwel nooit tot vervolging en een strafrechtelijke veroordeling. Onderzoekers schrijven in een rapport in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat de daders vaak heel goed weten hoe ze vervolging moeten ontlopen. "Dat impliceert een zekere mate van straffeloosheid."

Onderzoeksbureau Beke en het WODC deden onderzoek naar links-extremistische groeperingen in Nederland. Ze komen tot de conclusie dat er ongeveer 182 personen in beeld zijn bij de opsporingsdiensten. Maar echt een goed zicht op wie de leiders precies zijn, is er niet.

Ze bekladden woningen (bijvoorbeeld van ambtenaren die betrokken zijn bij het asielbeleid), steken autobanden lek en houden gewelddadige tegendemonstraties als rechts-populistische groepen bijeenkomsten houden. Ook het besmeuren van het huis van politicus Thierry Baudet, vorig jaar, wordt op het conto van extreemlinks geschreven.

Gezichtsbedekking

De daders komen er bijna altijd mee weg, schrijven de onderzoekers, omdat ze zeer "veligheidsbewust" zijn. "Door hun identieke kleding -vaak van een donkere kleur- en het dragen van gezichtsbedekking kunnen individuen niet zonder meer worden geïdentificeerd, ook niet als camerabeelden aanwezig zijn."

Opsporing loopt ook vaak spaak, omdat informatie die bij de AIVD aanwezig is, niet gedeeld kan worden met de politie. De daders zouden dan te weten komen dat de inlichtingendienst ze op de korrel heeft.

Vooral zogeheten "home visits" van links-extremisten worden door slachtoffers als zeer intimiderend ervaren. Toch worden dergelijke incidenten niet altijd bekend. Er wordt vaak over gezwegen, omdat de slachtoffers geen baat hebben bij publiciteit.