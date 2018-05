UMC Utrecht komt terug van toegangsverbod Zembla-journalist

Zembla-journalist Ton van der Ham is toch weer welkom in het UMC Utrecht. Het ziekenhuis had hem een toegangsverbod van een jaar opgelegd, nadat hij in april was aangehouden wegens huisvredebreuk. Volgens het ziekenhuis had hij zonder toestemming gefilmd.

Het UMC schrijft nu in een verklaring dat het toegangsverbod automatisch is opgelegd na de arrestatie van Van der Ham, waardoor ongewenst de indruk is ontstaan dat het ziekenhuis de persvrijheid heeft willen beteugelen. "Dit is geenszins wat het UMC beoogt. Het UMC wil een toegankelijke, open organisatie zijn, ook voor de pers", staat in de verklaring.

Het ziekenhuis zegt dat het toegangsverbod is opgeheven, "ervan uitgaande dat hij zich verder aan het beleid Veilige Zorg houdt". In dat beleid staan regels om de privacy van patiƫnten, bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis te beschermen, zoals een verbod op filmen zonder toestemming.

Bekijk hier hoe verslaggever Ton van der Ham het ziekenhuis werd uitgezet. In Pauw vertelt hij waarom hij dit onterecht vond: