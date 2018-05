Maleisië stopt zoektocht naar verdwenen MH370

De nieuwe regering van Maleisië staakt volgende week de zoektocht naar het vermiste vliegtuig MH370. De minister van transport zegt dat het contract met het Amerikaanse bedrijf Ocean Infinity is verlengd tot dinsdag en dan eindigt.

Vlucht MH370 verdween op 8 maart 2014, toen het onderweg was van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur naar Peking. Waarschijnlijk is het toestel van Malaysia Airlines neergestort in de Indische Oceaan.

Op het Franse eiland La Réunion en het Afrikaanse continent zijn enkele brokstukken aangespoeld die waarschijnlijk afkomstig zijn van het vliegtuig, maar verder is er niets van het toestel teruggevonden.

De nieuwe Maleisische premier, Mahathir Mohamad, die twee weken geleden werd gekozen, had al aangekondigd dat hij de zoektocht naar het toestel zou heroverwegen.

Onderwaterdrones

De vorige Maleisische regering gaf in januari opdracht tot de nieuwe zoektocht. Ocean Infinity zou bijna 60 miljoen euro krijgen als het vliegtuig binnen 90 dagen zou worden gevonden. Het Amerikaanse bedrijf gebruikte daarvoor de modernste technieken, waaronder onderwaterdrones, maar voor zover bekend is er niets gevonden.

Het Amerikaanse bedrijf werd ingeschakeld nadat de zoektocht van Australië, China en Maleisië over een gebied van 120.000 vierkante kilometer niets had opgeleverd.

De nieuwe minister van transport zegt dat hij binnenkort wel een rapport naar buiten brengt, met alle bevindingen uit het onderzoek.