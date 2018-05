Kiesraad: ook hulp in stemhokje voor verstandelijk gehandicapte

Ook iemand met een verstandelijke beperking moet hulp kunnen krijgen bij het uitbrengen van zijn stem. Dat schrijft de Kiesraad in de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de inlichtingendiensten.

Hulp bij het stemmen is nu alleen mogelijk voor mensen met een lichamelijke handicap. Burgemeester Molkenboer van Woerden zei in de aanloop naar de verkiezingen van 21 maart dat die regel volgens hem in strijd is met het VN-gehandicaptenverdrag. Hij zou ook hulp aan licht verstandelijk gehandicapten toestaan.

Ongewenste beïnvloeding

Ook andere organisaties pleitten voor modernisering van de Kieswet op dit punt. De Kiesraad neemt die signalen serieus, staat in de evaluatie.

De hulp bij het stemmen moet dan wel worden verleend door een lid van het stembureau, vindt de Raad, ook bij mensen met een lichamelijke beperking. Op die manier moet ongewenste beïnvloeding van de kiezer worden voorkomen.

Omdat het erg moeilijk is voor stembureauleden om te bepalen of er sprake is van een verstandelijke beperking, komt het er volgens de Kiesraad op neer dat iedere kiezer die erom vraagt hulp moet kunnen krijgen bij het stemmen.

Uur eerder dicht

De Kiesraad pleit er in de evaluatie opnieuw voor om de stembureaus 's avonds een uur eerder te sluiten. Sinds de afschaffing van de stemcomputers in 2007 gebeurt het tellen van de stemmen weer handmatig. Sluiting om 20.00 uur is minder belastend voor de stembureauleden en draagt bij aan betrouwbaardere uitslagen, verwacht de Raad.