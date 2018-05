Israëlische ambassade klaagt over lied Sanne Wallis de Show

De Israëlische ambassade heeft zich beklaagd over een satirisch liedje in het televisieprogramma Sanne Wallis de Show. Het nummer, dat zaterdag werd uitgezonden, was een parodie op het lied Toy, waarmee de Israëlische zangeres Netta het Eurovisiesongfestival won.

In de parodie, uitgevoerd door Martine Sandifort, ging het onder meer over de Al-Aqsa-moskee en de manier waarop Israël met Palestijnen omgaat. Bij het nummer werden ook beelden getoond van de Palestijnse protesten in de Gazastrook. Verder wordt er in de tekst op gezinspeeld dat de Joden in Israël op geld zijn belust. Zo zingt Sandifort: "Open ambassades, zorg dat je casht" en "van je dollars and cents en pecunia-ja!"

'Geen aanklacht tegen Joodse gemeenschap'

In een reactie laat BNNVARA weten dat het niet antisemitisch is bedoeld. "In Sanne Wallis de Show worden gebeurtenissen van de afgelopen week op satirische wijze besproken. De afgelopen week viel het winnende songfestivallied van Israël toevallig samen met het oplaaiende conflict in de Gazastrook. De parodie stelt het beleid van Israël ter discussie en is nadrukkelijk geen aanklacht tegen de Joodse gemeenschap." Sanne Wallis de Vries liet eerder aan de NOS weten dat ze nergens op wil ingaan.