Herdenkingsmunt uitgegeven voor ontmoeting Trump-Kim

Het is nog niet zeker dat de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un doorgaat, maar nu al heeft het Witte Huis een speciale munt voor het bezoek laten slaan.

Op het muntje staan beeltenissen van Trump en Kim tegenover elkaar, met het woord 'peace talks' (vredesbesprekingen) en het jaartal 2018 erop. Kim Jong-un wordt op de munt de supreme leader genoemd. Er zijn 250 munten geslagen.

Een woordvoerder van het Witte Huis zegt tegen een Amerikaanse journalist dat de communicatieafdeling vaker dergelijke munten bestelt voor speciale gelegenheden. Dit gebeurde ook al onder het presidentschap van Obama, maar alleen als een reis publiekelijk is aangekondigd. De munten worden ontworpen en gemaakt door een Amerikaanse muntproducent.

Eerdere edities

Vorig jaar werden er onder meer munten uitgegeven voor de G7-top in Italiƫ en het bezoek van Trump aan de paus in het Vaticaan.

De ontmoeting tussen Trump en Kim is gepland op 12 juni in Singapore, maar het regime in Pyongyang heeft gedreigd het af te blazen na de aankondiging van militaire oefeningen van de VS.