Militaire oefening Zuid-Korea en VS gaat door

De gezamenlijke militaire oefening van de Verenigde Staten en Zuid-Korea gaat gewoon door, ondanks dat de diplomatieke gesprekken met Noord-Korea nu op gang komen. Volgens het Pentagon en het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie begint de jaarlijkse training op 1 april.

Eerder zei een Zuid-Koreaanse veiligheidsadviseur nog dat als er gesprekken tussen de VS en Noord-Korea zouden komen er een compromis mogelijk was. De oefening was al uitgesteld vanwege de Olympische Winterspelen in Pyeongchang.

Afgelopen weekend reisde de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken af naar Zweden om te praten over de voorwaarden voor een ontmoeting tussen Kim Jong-un en Donald Trump. Zweden heeft zich opgeworpen als bemiddelaar in de kwestie. De ontmoeting vindt waarschijnlijk in het voorjaar plaats.

Dreigement en provocatie

Noord-Korea heeft nog niet gereageerd op het besluit om de training door te laten gaan. Eerdere gezamenlijke militaire oefeningen werden door Pyongyang gezien als een provocatie en een dreigement.

Zuid-Korea en de VS houden hun oefeningen meestal in maart of april. Zo'n 17.000 Amerikaanse troepen en 300.000 Zuid-Koreaanse militairen doen eraan mee.