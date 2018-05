'IS-verdachte Suriname wilde ronselen in Nederland en België'

De Nederlandse terreurverdachte R. A. is volgens de Surinaamse politie het brein achter terreurgroep Islamitische Staat in Suriname. Hij probeerde behalve in Suriname ook in Nederland en België IS-strijders te ronselen, zo bleek gisteren uit de tweede inhoudelijke behandeling van de zaak in Paramaribo.

R. A. en zijn broer N. I. worden verdacht van betrokkenheid bij het ronselen van IS-strijders en hebben beiden de Nederlandse nationaliteit. Ze zouden ten minste twee Surinamers hebben geholpen naar Syrië af te reizen om zich bij de terreurgroep aan te sluiten. De broers zitten al tien maanden vast. Bij de vorige zitting in april ontkenden de broers mensen te hebben geworven.

Nauwe banden met IS

In politiedossier zijn chats opgenomen van de broers waaruit zou blijken dat vooral R. A. nauwe contacten had met IS-contactpersonen. De broers zouden zelf ook van plan zijn geweest om met hun vrouwen en kinderen naar Syrië te gaan. R. A. werd echter aangehouden voor hij kon vertrekken.

De advocaat van N. I. vroeg om vrijlating van zijn cliënt omdat hij een kleinere rol speelde, maar volgens het Openbaar Ministerie is de verdenking ernstig genoeg om hem vast te houden. Ook is het OM bang dat N. I. met zijn Nederlandse nationaliteit makkelijk het land kan verlaten.