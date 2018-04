Surinaamse politie: Nederlandse terreurverdachten ronselden jihadisten

De twee Nederlandse terreurverdachten die in juli 2017 werden aangehouden in Paramaribo, worden ervan verdacht dat ze ten minste twee Surinamers hebben geholpen om naar Syrië af te reizen en zich daar aan te sluiten bij IS. Dat bleek vandaag tijdens de rechtszaak tegen de twee broers R.A en N.I.

In het politiedossier zijn chats van het tweetal opgenomen waaruit zou blijken dat met name R.A. in nauw contact stond met contactpersonen van Islamitische Staat. R.A. noemde zichzelf Abu Ulah al Surinami en zou twee of drie Surinamers via Nederland naar Turkije hebben laten reizen. Uit zijn Facebook-pagina bleek dat hij sympathie koesterde voor de terreurbeweging.

Een van de twee Surinamers, Riaz N., zat in Turkije en reisde door naar Syrië nadat hij geld van R.A. had ontvangen. Volgens R.A. was dat een vriendendienst. Hij verkeerde naar eigen zeggen in de veronderstelling dat Riaz N. met het geld terug naar Suriname zou vliegen.

De tweede jihadist, een jonge vrouw, werd door de Turkse politie gearresteerd en teruggestuurd naar Suriname. Zij loopt vrij rond en heeft als getuige verklaard dat zij door R.A. is overgehaald om in Syrië te gaan vechten. Hij ontkent dat.