Ook Paraguay opent ambassade in Jeruzalem

Paraguay heeft zijn ambassade in Israël verhuisd van Tel Aviv naar Jeruzalem. Daarmee is het Zuid-Amerikaanse land het derde land dat een ambassade opent in Jeruzalem.

Vorige week verhuisden de Verenigde Staten hun diplomatieke post naar de stad. Een paar dagen later volgde Guatemala.

De Paraguayaanse president Cartes was samen met de Israëlische premier Netanyahu vandaag bij de openingsceremonie. Eerder had Cartes een ontmoeting met president Rivlin.

Woede en protesten

De besluiten om de ambassades te verplaatsen en Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël zijn omstreden en leiden tot grote woede bij Palestijnen. Zij zien Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. Israël ziet Jeruzalem als zijn "eeuwige en ondeelbare hoofdstad".

Israël vierde vorige week zijn 70-jarige bestaan. Bij hevige protesten in de Gazastrook kwamen tientallen mensen om het leven die werden beschoten door Israëlische militairen. Ook raakten volgens Palestijnse bronnen duizenden mensen gewond. Volgens het Israëlische leger gooiden de betogers met brandbommen en stenen.