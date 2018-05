Erdogan roept op zijn vijanden 'een Ottomaanse oorvijg' te verkopen

De Turkse president Erdogan heeft zijn aanhangers in het buitenland opgeroepen hem met een recordaantal stemmen te steunen bij de presidents- en parlementsverkiezingen van volgende maand. Bij die verkiezingen gaat het volgens hem om een beslissing "voor de volgende eeuw van ons land", zei hij tegen zijn aanhangers in Sarajavo.

Zo'n 10.000 West-Europese Turken, van wie de helft Duitsers, waren naar de Bosnische hoofdstad afgereisd voor de enige campagnebijeenkomst die Erdogan buiten Turkije zal houden. Erdogan mag in andere Europese landen geen campagne voeren.

Hij riep zijn juichende aanhangers op "de hele wereld de kracht van de Europese Turken te laten zien". "Geef vanuit Duitsland, Belgiƫ , Oostenrijk, Nederland een antwoord dat overal in Europa gehoord kan worden."

Gloriedagen

Ook vroeg hij zijn aanhangers of ze bereid waren "de terreurorganisaties en hun handlangers een Ottomaanse oorvijg" te geven, een verwijzing naar het Turks-Ottomaanse rijk dat in zijn gloriedagen Zuidoost-Europa beheerste. Ook Sarajevo was tot 1878 een Ottomaanse stad.

Erdogan riep zijn aanhangers in Europa verder op hun invloed ook uit te breiden in de landen waar ze wonen. "Ik vraag jullie een actieve rol te spelen in de politieke partijen in de landen waar jullie wonen. Jullie moeten deel uitmaken van hun parlementen, niet degenen die hun land verraden."