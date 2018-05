Euforie bij Emmense fans: 'Dit alles is in één woord: Fantastisch'

Maar is Emmen wel op zijn plaats in de eredivisie? "Ja, dat weet je nooit, maar Emmen speelt enorm goed voetbal. Ik denk dat ze er klaar voor zijn", aldus De Haan. "Wat ook echt mooi is, is dat hier straks alle grote clubs naartoe komen. Ajax, Feyenoord. Dat is toch prachtig, daar wachten we hier al dertig jaar op."

Ook wethouder Arends ziet een gouden toekomst voor Emmen door de overwinning van vandaag. "Dit is heel goed voor de stad en voor de gemeente. Dit gaat ongetwijfeld veel opleveren voor de regio. Hier staat een heel tevreden wethouder."

Vanavond volgt nog de huldiging van de Emmense spelers. Daar is ook Arends bij aanwezig. Hij verwacht een "lange en onrustige avond", maar dan natuurlijk wel in de positieve zin van het woord.

Spartanen

Hoe anders is de middag voor de Rotterdammers. Zo groot als de Emmense euforie, zo groot is het verdriet bij de Spartanen. De promotie van FC Emmen betekent immers de degradatie van Sparta.

Op de tribune huilen kinderen én volwassenen over het verlies, dat volgens sommigen op sociale media mede te wijten is aan de videoscheidsrechter. Meest zuur is dat die benadeling niet voor de eerst keer is, ook in de vorige (uit)wedstrijd tegen FC Emmen moest Sparta een discutabele beslissing slikken.