Duizenden Europese Turken in Sarajevo om naar Erdogan te luisteren

Na nul op het rekest te hebben gekregen in Nederland, Duitsland en Oostenrijk stond Bosnië het Turkije wel toe om op Europees grondgebied een campagnebijeenkomst te houden. Dus spreekt de Turkse president Erdogan vandaag in Sarajevo een sporthal toe met 20.000 Turken. Velen van hen komen uit Duitsland.

Het is de eerste en enige bijeenkomst van Erdogans AK-partij buiten Turkije in aanloop naar de verkiezingen van 24 juni. Duizenden Europese Turken zijn daarom afgereisd naar Sarajevo, waar geen kamer meer te krijgen is.

Vriend van Erdogan

Onomstreden is het bezoek ook in Bosnië niet. Turkije kondigde de campagnebijeenkomst in Sarajevo zonder overleg aan, wat tegen het zere been was van een aantal Bosnische parlementariërs en inwoners van Sarajevo. "Wij willen in vrede leven. Zijn bezoek draagt hier niet aan bij", zei Sasha, één van de oprichters van een Facebookgroep gericht tegen de komst van Erdogan, tegen NOS-correspondent Mitra Nazar.

Maar de Bosnische leider Bakir Izetbegovic zag geen problemen. "We zullen laten zien dat Erdogan vrienden heeft en dat er mensen zijn die trots op hem zijn", zei hij vorige week tegen zijn aanhangers. Izetbegovic is een goede vriend van Erdogan. De Bosnische leider was in 2016 aanwezig bij het huwelijk van de dochter van Erdogan.