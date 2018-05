Venezolanen naar de stembus: 'We waren altijd arm, maar hadden nooit honger'

Die is net terug uit de stad. Urenlang was ze vergeefs op zoek naar een pak meel om arepas mee te maken, de typische maisbroodjes die in Venezuela onderdeel zijn van het basisdieet. Oma is boos. "Ik ben 70 en ik kan je vertellen: de situatie is nog nooit zo erg geweest. We waren altijd al arm, maar we hadden nooit honger."

De vrouwen in huis geven president Maduro de schuld van alle ellende. Onder zijn leiding gleed de economie van het Zuid-Amerikaanse land verder de afgrond in. De crisis van nu is ongekend. Er is hyperinflatie, schaarste en vooral: honger. Miljoenen mensen hebben grote moeite om hun dagelijkse kostje bij elkaar te schrapen.

Doos met Maduro

Tegen die achtergrond zou je verwachten dat Maduro geen schijn van kans heeft bij de verkiezingen van morgen. Maar uitgerekend het gebrek aan voedsel zou weleens Maduro's belangrijkste troef kunnen zijn. In de donkere woonkamer van haar grootmoeder's huisje legt Genesis uit waarom.

"Zie je deze doos?", vraagt ze, terwijl ze me wijst op een kartonnen pakket op tafel. Op de voorkant staan de beeltenissen van president Maduro en diens overleden voorganger, Hugo Chávez. "Dit is het voedselpakket van de regering", legt ze uit.

Ik zie pakken geïmporteerde spaghetti, bakolie en suiker in het pakket van de regering. Genesis' moeder kan een keer per maand voor een schijntje zo'n voedselpakket kopen. "Niet dat ze altijd zo vol zitten hoor", relativeert ze. "En ze komen niet elke maand, gemiddeld misschien een keer per anderhalve maand", zegt oma.