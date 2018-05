Venezolanen in diepe crisis naar de stembus

Venezuela kiest morgen onder een diepe politieke, economische en humanitaire crisis een nieuwe president. Het lijdt bijna geen twijfel dat Nicolás Maduro voor zes jaar wordt herkozen, in een verkiezing die door het belangrijkste oppositieverbond wordt geboycot en door de Verenigde Staten en de Europese Unie bij voorbaat niet erkend wordt.

Talrijke tegenstanders van Maduro zitten of in de gevangenis, of zijn uitgesloten van deelname aan de verkiezingen, of zijn naar het buitenland gevlucht.

Bovendien heeft Maduro het door de oppositie gedomineerde parlement van zijn macht beroofd.

13.000 procent inflatie

Het olierijke Venezuela is onder Maduro een straatarm land geworden dat nauwelijks nog aan levensmiddelen en medicijnen kan komen. Het Internationaal Monetair Fonds becijfert de inflatie voor dit jaar op 13.000 procent en ziet de economische kracht van het land dit jaar met 15 procent afnemen. Als gevolg van de crisis zijn meer dan een miljoen Venezolanen het land ontvlucht.

Analisten hebben gezegd dat overheidspersoneel onder druk gezet wordt op Maduro te stemmen en dat voedselbonnen worden gekoppeld aan nieuwe identificatiebewijzen die vereist zijn om te kunnen stemmen.

Twee oppositiekandidaten

Niettemin zijn er morgen twee kandidaten van de oppositie verkiesbaar. De ene is Henri Falcon, een voormalige aanhanger van Hugo Chávez, de voorganger en leermeester van Maduro. Maduro schildert hem af als een marionet van de Amerikaanse president Trump.

Falcon voelt niets voor een boycot en houdt de Venezolanen voor dat stemmen de enige kans op verandering biedt. "Maduro, je hebt nog maar een paar dagen voor je naar de hel gaat"', schreef hij deze week op Twitter.

De kandidaat die het het slechtst doet in de peilingen is de televisie-predikant Javier Bertucci. Hij was de eerste kandidaat die zich meldde in de met een half jaar vervroegde presidentsverkiezingen.