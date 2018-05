Resten uit Spaans massagraf overhandigd aan families

De stoffelijke resten van 22 mensen die zijn gedood kort na het einde van de Spaanse burgeroorlog in 1939 zijn overhandigd aan hun familieleden.

De overblijfselen werden gevonden in een massagraf in Guadalajara, een stad gelegen ten noorden van Madrid. In het massagraf liggen volgens onderzoekers nog zo'n 800 mensen. Ze zouden het slachtoffer zijn geworden van het politieke geweld tijdens het regime van generaal Franco, de rechtse dictator die de Spaanse burgeroorlog won en tot zijn dood in 1975 aan de macht was.

Ceremonie

Honderden mensen hielpen mee met het blootleggen van het massagraf in Guadalajara. De resten van de slachtoffers werden in houten dozen in een ceremonie overhandigd aan de familieleden. De dozen waren gedrapeerd met een fluwelen rood kleed met daarbovenop een witte anjer en een foto van de overledene.

"Dit brengt een gevoel van rust. We hebben hun lichamen terug en kunnen ze brengen naar waar ze horen te zijn", zei Maria Angeles Ortega Gonzalo tegen persbureau Reuters. Zij was bij de ceremonie aanwezig om de resten van de opa van haar zwager in ontvangst te nemen. Haar eigen opa zou ook in het graf liggen, maar hij is nog niet geïdentificeerd.