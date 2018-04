Spaanse Dodenvallei wordt opengebroken

Het is zeer de vraag of de onderzoeken die vandaag beginnen daar iets aan veranderen. "Het is allemaal een eerste stap waardoor we meer te weten komen over de huidige staat van de grafnissen", zegt Emilio Silva van de Vereniging voor Behoud van het Historisch Erfgoed. "De lichamen zaten in houten kisten, maar die hebben vermoedelijk veel te verduren gekregen doordat het graniet van de Dodenvallei ook water doorlaat."

Op de foto's van een aantal jaren geleden na inspectie in opdracht van de Spaanse regering waren volgens Silva alleen stapels botten te zien. "De vraag is of dat in alle grafkamers van de vallei zo is, en of ze ons niet alleen het ergste hebben willen tonen. Om zo te voorkomen dat veel meer nabestaanden hun omgebrachte familieleden willen weghalen. We zullen nu te weten komen hoe de huidige situatie is. Daarna kunnen forensisch specialisten wellicht overgaan tot identificatie."

Ook generaal Franco werd na zijn dood in 1975 in het monument bijgezet. Zijn tombe is bij het altaar tegenover het graf José Antonio Primo de Rivera, de oprichter van de fascistische Falangebeweging. Het bestuur over de vallei ligt in handen van monniken van de naastgelegen abdij. Maar wie daarna in registers duikt, komt op een wirwar van organisaties en kerken, die allemaal iets te zeggen hebben over het massagraf.

Concentratiekamp

"Er is van de zijde van de kerk enorm veel verzet geweest tegen een interventie in de Dodenvallei", vertelt Silva. "Ze laten de zaak liever zoals hij is. Ze zijn ook bang dat de discussie begint om de kist van Franco uit de basiliek weg te halen. Toch is hij de eerste die daar weg moet. Het is onbegrijpelijk dat in een Europees land de slachtoffers van een dictatuur met belastinggeld het graf van de overleden tiran onderhouden."

"Is Franco eenmaal weg dan kunnen we beginnen om de geschiedenis van de Dodenvallei te vertellen. Dat is de geschiedenis van een concentratiekamp, waar mensen gedwongen werden een basiliek in een rots te hakken, waar bouwbedrijven zich verrijkten door politieke gevangenen in te zetten. Alle families die willen, moeten in staat zijn hun familieleden daar weg te halen."

Plannen om van de vallei een oorlogsmuseum te maken zijn nooit van de grond gekomen. Alleen een bordje bij de ingang waarop de tekst 'Gevallen voor Spanje' is de enige uitleg over de betekenis van de plek. Het monument wordt per jaar door zo'n 250 duizend mensen bezocht, al is het al jaren extreemrechtse organisaties en fascistische groepen verboden de vallei te gebruiken voor bijeenkomsten op de sterfdag van Franco.