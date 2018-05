...en bruid Meghan: sprookjesprinses die alles heeft

Het is zomer 1996, Londen. Twee Amerikaanse toeristen ontdekken de stad. De meisjes poseren voor een foto bij het wereldberoemde Buckingham Palace, het huis van de Britse koningin. Een van hen is Meghan Markle. Wie had toen gedacht dat ze een jaar of twintig later in datzelfde paleis op de thee zou gaan bij de koningin, als vriendin van haar kleinzoon Harry?

Vandaag trouwt Meghan Markle met prins Harry. Hieronder vertellen we je meer over haar - en hier over Harry. Liever de korte versie? Bekijk onze video: