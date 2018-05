Bruidegom Harry: razend populaire 'warrior prince'...

The Sunday Times brengt het nieuws eind oktober 2016 als eerste: prins Harry is stiekem aan het daten met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. Binnen 'no time' staan alle websites en kranten vol met verhalen over de nieuwe verkering van de prins.

Het stel ontmoette elkaar via een wederzijdse vriendin, vertelt Meghan ruim een jaar later als hun verloving bekend wordt.

"Mijn echte naam is Henry, maar iedereen noemt me Harry", stelde de prins zich aan haar voor. "Mijn echte naam is Rachel, maar iedereen noemt me Meghan", antwoordde zij als we het Britse tijdschrift Tatler moeten geloven. Daarna zagen ze elkaar in Londen en in Toronto, waar Meghan woonde. De derde date van het stel speelde zich niet geheel toevallig af in Botswana; Harry en Meghan zijn alle twee dol op Afrika.

Terwijl ze samen kip stonden te braden, vroeg Harry haar het jaar daarop ten huwelijk. Vandaag zetten ze de kroon op hun relatie en worden Harry en Meghan husband and wife.