Van uur tot uur: zo ziet de dag van de royal wedding eruit

De jurk, de ceremonie, de gasten... al weken wordt gespeculeerd over alles wat te maken heeft met het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. De geruchten worden steeds origineler, maar gelukkig hebben we ook al een paar feiten over vandaag. Zo is er het draaiboek, waarin zwart op wit staat vermeld wat er in Windsor allemaal gaat gebeuren.

09.00 uur (Nederlandse tijd): Vanaf dit tijdstip worden de 'gewone' mensen verwacht op de huwelijkslocatie, de St. George's Chapel in Windsor Castle. Honderden gewone Britten zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de bruiloft.

10.30-12.15 uur: De 600 'echte' genodigden mogen vanaf nu arriveren bij de kerk. Om 12.15 uur moeten ze allemaal hun plaats hebben ingenomen.

12.25 uur: Leden van de Britse koninklijke familie komen aan bij Windsor Castle. Sommigen zullen lopend naar de locatie komen, anderen met de auto.

Rond deze tijd verlaten Meghan Markle en haar moeder hun hotel in de buurt. Zij zullen via een recht pad, ook wel de 'Long Walk' genoemd, richting het kasteel gaan. Zo kunnen de duizenden toeschouwers die langs de kant staan een glimp opvangen van de bruid.