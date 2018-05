Meer gevallen ebola in grote stad Congo

In de stad Mbandaka in Congo zijn drie nieuwe gevallen van ebola geconstateerd. De besmettelijke ziekte was eerder al bij één inwoner van de stad aangetroffen; nu staat vast dat de ziekte zich heeft verspreid.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO had eerder gewaarschuwd dat het risico op besmetting met ebola in Congo erg groot is, sinds het eerste geval in de stad Mbandaka bekend werd. Door die stad, met meer dan een miljoen inwoners, lopen belangrijke wegen naar andere steden in het land.