Toch geen handelsreductie van 200 miljard, China reikt VS wel de hand

China reikt voor het eerst de VS de hand in de zogenoemde handelsoorlog, maar niet zo genereus als sommige media hadden bericht. Volgens bronnen binnen het Witte Huis had China toegezegd het handelsoverschot met 200 miljard terug te dringen - dat spreekt Peking met klem tegen. Wel heeft China een andere toezegging gedaan.

Een Chinese delegatie, onder leiding van vice-premier Liu He, is in Washington voor onderhandelingen in het handelsconflict. De spanningen tussen beide landen liepen dit jaar hoog op door het over en weer invoeren van importheffingen. De extra kosten lopen in de miljarden.

Trump eist van zijn Chinese ambtsgenoot Xi dat het handelsoverschot drastisch wordt aangepakt. China exporteert veel meer producten naar Amerika dan andersom. Het overschot bedraagt momenteel zo'n 375 miljard dollar.

'Te mooi om waar te zijn'

Peking heeft nu een maatregel teruggedraaid over de levering van Amerikaans sorghum-graan. Peking had in april een onderzoek naar vermeende dumppraktijken ingesteld, waarmee effectief een handel ter waarde van 1,1 miljard dollar werd stilgelegd. Vandaag maakte China een einde aan deze maatregel. Deze zet wordt gezien als een geste richting de VS.

Eerder vandaag beweerden de persbureaus Bloomberg en Reuters dat China bereid was tot spectaculaire toezegging. Volgens anonieme functionarissen in het Witte Huis zou het handelsoverschot met 200 miljard dollar worden teruggebracht. Iets wat China dus ontkent. Volgens economen klonk het bericht al te mooi om waar te zijn.