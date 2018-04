Handelsoorlog VS en China: Trump wil 100 miljard meer

Een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen China en de VS: president Trump gaat onderzoeken of nog eens 100 miljard dollar aan importheffingen ingevoerd kan worden.

Het is een reactie op de heffingen ter waarde van 50 miljard dollar die China woensdag aankondigde op onder meer sojabonen en vliegtuigen. Trump noemt dat "oneerlijke wraak" van de Chinezen.

Die reageerden met hun heffingen namelijk op belasting die de Amerikanen, ook woensdag, hadden ingesteld op onder meer industriƫle robots en apparatuur voor telecommunicatie. In de dagen daarvoor probeerden beide landen elkaar ook al te treffen met importheffingen, onder meer op staal.

Goedkoop gedumpt

President Trump beschuldigt China ervan staal goedkoop te dumpen op de Amerikaanse markt. Ook zou China Amerikaanse technologie hebben gestolen.

Het is nog niet duidelijk waar de 100 miljard aan nieuwe heffingen vandaan moet komen. Trump wil dat Amerikaanse functionarissen onderzoeken welke Chinese producten geschikt zijn om extra belast te worden.