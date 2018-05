Trump hoort geen Laurel of Yanny, maar covfefe

"Hoe kan iemand hier nou iets anders in horen?" Het ongeloof op het internet was groot toen deze week de discussie ontstond over een opvallend geluidsfragment. De een hoorde duidelijk Yanny, terwijl de ander zwoer bij Laurel. Ook in het Witte Huis was er volop onenigheid over.

"Zó duidelijk Laurel", zegt Ivanka Trump in een vannacht gepubliceerde video. Ze heeft volop medestanders, zoals vice-president Mike Pence: "Wie is er nou voor Yanny?" Perschef Sarah Huckabee Sanders wordt gevraagd of het klopt dat ze ook in het Laurel-kamp zit. "Dat is fake news, ik hoor alleen Yanny."

President Trump hoort geen van beiden. "Het is cofveve", refereert hij met een grap aan zijn raadselachtige tweet van een jaar geleden.