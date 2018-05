Senaat VS gaat akkoord met Gina Haspel als CIA-baas

Voor het eerst in zijn ruim 70-jarige bestaan krijgt de Amerikaanse geheime dienst CIA een vrouw als directeur. De Senaat heeft met de voordracht van Gina Haspel ingestemd. Zij was al onderdirecteur.

Haspel (61) is niet onomstreden. Hoewel ze met 33 dienstjaren bij de CIA uiterst ervaren is in het clandestiene werk, leidde verschillende momenten in haar carrière ook tot vraagtekens over haar beoordelingsvermogen.

Zo was ze in 2002 CIA-chef in Thailand, waardoor ze de leiding had over een geheime gevangenis waar terreurverdachten werden gemarteld. Ook kreeg ze tijdens een hoorzitting in de Senaat vragen van Democratische zijde over haar rol in het vernietigen van opnames van die martelingen.

Verschillende Democraten wilden gezien haar ervaring met martelen weten wat ze zou doen als president Trump haar de opdracht zou geven om een dergelijk ondervragingsprogramma weer op te starten. Trump heeft al eens gezegd dat hij gelooft in het nut van bijvoorbeeld waterboarden, waarbij een gevangene het idee krijgt dat hij verdrinkt.

Morele kompas

Haspel beloofde dat de CIA onder haar leiding het martelprogramma niet zal herstarten. Ze zei dat ze niet geloofde dat marteling werkt en dat ze haar "sterke morele kompas" zal volgen als de president haar vraagt om te martelen.

Uiteindelijk kozen zes Democraten de kant van president Trump en stemden in met de benoeming van Haspel. De meesten willen in het najaar herkozen worden en komen uit staten waar Trump het goed doet. Twee Republikeinen stemden tegen.