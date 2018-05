Eerste vaccins in Congo, 'ebola-paniek is ook dodelijk'

Snel reageren is het allerbelangrijkste volgens Schuitemaker. "Het virus verspreidt zich zo snel, je loopt al gauw achter de feiten aan." Precies wat twee jaar geleden het geval was. Toen duurde het vier maanden voordat de eerste diagnose werd gesteld.

Deze epidemie is uiteindelijk onder controle gekregen zonder grootschalige inzet van een vaccin. Strikte hygiëne, de patiënten isoleren en zo goed mogelijk verzorgen waren volgens Schuitemaker de belangrijkste zetten.

Sinds het begin van de recente uitbraak zijn er volgens de WHO 23 mensen door ebola om het leven gekomen in Congo. In 44 gevallen is het virus vastgesteld of zijn er zeer sterke vermoedens dat iemand ebola heeft. Overigens is het virus in drie gevallen in een laboratorium bevestigd.

'Elkaar verdenken van ebola'

Maar dat laatste maakt de angst onder de lokale bevolking er niet minder onder. "Mensen worden bijvoorbeeld bang om naar het ziekenhuis te gaan", zegt tropenarts Marit de Wit. Zij coördineert vanuit Nederland het medische team van Artsen Zonder Grenzen in Congo en heeft daar jarenlang gewerkt.

Koorts en rillingen zijn de eerste symptomen van ebola - maar ook van malaria. "Dan kan de paniekfactor een rol spelen en gaat men elkaar verdenken van ebola." Ze vreest dat de normale gezondheidszorg, die in Congo al pover is, zal lijden onder de deze angst. Bijvoorbeeld bij bevallingen of medische hulp bij open wonden. "Niemand komt bij je in de buurt." Want ebola is overdraagbaar via lichaamsvloeistof.

Indirect overlijden dus ook veel mensen door 'gewone' aandoeningen. "Die hele ontwrichting is iets waar ik me grote zorgen over maak", zegt Marit de Wit.

Ruim de helft van alle geregistreerde ebola-uitbraken vond plaats in Congo. Volgens hoogleraar Schuitema lijkt ook weer een volgende uitbraak onvermijdelijk. Het virus zit immers in vleermuizen en apen, die daar leven in een groot uitgestrekt gebied. "Het zal zich altijd schuil kunnen houden. En de hele bevolking vaccineren is simpelweg erg kostbaar."