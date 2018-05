Ebola bereikt grote stad in Congo

De ebola-uitbraak in Congo lijkt niet langer beperkt te blijven tot een geïsoleerde regio met weinig inwoners. Voor het eerst is een persoon met de dodelijke ziekte aangetroffen in een grote stad.

De diagnose is gesteld in Mbandaka, een havenstad met honderdduizenden inwoners. Volgens de Congolese minister van Volksgezondheid gaat de uitbraak hiermee een nieuwe fase in. Ook Artsen zonder Grenzen (AzG) meldt de besmetting.

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft nog niet gereageerd, maar uitte maandag al wel bezorgdheid over een mogelijke uitbraak in Mbandaka, omdat ebola-patiënten van elders in contact zouden zijn geweest met de bewoners van de stad. Volgens AzG worden meer dan 500 mensen in het Afrikaanse land in de gaten gehouden vanwege mogelijk contact met ebola-patiënten.