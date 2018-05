Ook op 7.000 kilometer afstand laat Korotajev Roda niet in de steek

Gonin wil best wat vertellen over zijn vermogende Zwitsers-Russische opdrachtgever. Zondag keek hij in Dubai met Korotajev naar Roda JC - Almere City. Waar precies wil Gonin niet zeggen, maar in ieder geval niet in het sjieke hotel waar de zakenman volgens krantenberichten tot voor kort logeerde. "Een privé-adres", klinkt het ontwijkend.

Daar, op een televisie in de woonkamer, hadden de woordvoerder en de miljonair al snel een tv-zender met de wedstrijd van Roda gevonden. Gonin blijmoedig: "In Dubai is het vrij makkelijk om alle competities te volgen. Je kan een enorm pakket kopen. Zelfs beter dan in Europa." Om tien uur lokale tijd schalde Nederlands commentaar door de woonkamer. Gonin: "Ik spreek geen Nederlands." Voor zover bekend Korotajev ook niet.

'Russische mannen drinken niet'

De mannen dronken een paar biertjes en zagen Roda op achterstand komen.

Korotajev was ervan overtuigd dat Roda zou gaan winnen. Hij leek gefocust, schreeuwde hij het soms uit. Gonin: "Hij is erg emotioneel als hij een wedstrijd kijkt." Tegen middernacht klonk het laatste fluitsignaal. Korotajev had even tijd nodig om te realiseren dat degradatie een feit was. "Hij was erg stil", zegt de woordvoerder. "Een beetje droevig. Hij moest het even laten bezinken want hij was er zeker van dat ze zouden winnen." Vloeiden er ook tranen? Gonin: "Nee. Russische mannen huilen niet."

Hoewel de zegsman stelt dat Korotajev aardig druk is, moeten zijn dagen een gevoel van leegte geven. Wachtend op de uitspraak in een lang slepend conflict met Helin International zit de zakenman nu al meer dan een jaar in Dubai. Hij zit weliswaar niet langer in de cel en heeft zijn paspoort terug, maar het reisverbod is nog niet opgeheven.

"Een jaar geleden dachten we dat dit proces binnen een of twee maanden voorbij zou zijn", zegt Gonin. Duurt het allemaal niet erg lang? "Ik weet niet of het erg lang is. In Europa zou het denk ik hetzelfde zijn." Met één verschil volgens de zegsman: "In Europa ga je niet de gevangenis in als je verdacht wordt van het uitschrijven van een ongedekte cheque."

'Nog steeds groot fan'

Korotajevs plannen met Roda zijn volgens zijn woordvoerder niet veranderd. "Hij is nog steeds een groot fan van Roda en erg geïnteresseerd." Als de investeerder weer bij zijn geld kan en vrij kan reizen "zal hij serieus overwegen om serieuze onderhandelingen met Roda te voeren". Voorlopig is het einde van de juridische strijd in Dubai nog niet in zicht. Een nieuwe datum in de rechtszaak is bij de woordvoerder niet bekend. De Ramadan is begonnen en dan gaan dit soort processen waarschijnlijk niet sneller.

Ondertussen is Roda een juridische procedure gestart tegen de beoogd redder. Er staat 2 miljoen euro bij een Limburgse notaris geparkeerd. Roda wil toegang tot het geld. "Die procedure is zes maanden geleden begonnen", zegt Gonin, "Roda zei tegen Aleksej dat ze deze procedure moeten starten om hun bezittingen te beschermen. We hadden niet veel keuze, maar waren het ermee eens. We willen er zeker van zijn dat die 2 miljoen niet geclaimd kan worden door een derde partij zoals Helin International."

Voorlopig staan er volgens de woordvoerder geen meetings gepland tussen Roda en Korotajev. Vertegenwoordigers van de club zijn volgens Gonin al maanden niet meer in Dubai geweest. Gonin gelaten: "Alles staat in standby modus totdat de juridische zaken afgehandeld zijn."