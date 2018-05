Vader Meghan Markle definitief niet naar koninklijk huwelijk

Gisteren waren er twijfels over de vraag of de vader van Meghan nou wel of niet zou komen. De halfzus van Meghan, Samantha, zei in Australia's Sunrise morning TV dat hij mogelijk wel zou komen.

Thomas Markle kreeg een hartaanval waardoor hij niet in staat zou zijn om te komen. Maar gezegd wordt dat de belangrijkste reden van zijn afwezigheid is dat hij zijn dochter en het Britse koningshuis niet in verlegenheid wil brengen. Vorige week ontstond er ophef omdat hij zich door paparazzi had laten betalen voor foto's die gemaakt werden toen hij een pak voor de bruiloft uitzocht.