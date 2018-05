Israël valt Hamas-doelen in Gazastrook aan

De Israëlische luchtmacht heeft vannacht aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Op Twitter deelt het leger mee dat "terroristische infrastructuur" van Hamas doelwit was. Een militair complex en een gebouw waar wapens worden gemaakt zouden zijn getroffen.

Niet bekend is of bij de luchtaanvallen slachtoffers zijn gevallen.

Het leger zegt dat de aanval een vergelding was voor de beschieting van de Israëlische stad Sderot op de grens met de Gazastrook. Gisteren beschoot een Israëlisch pantservoertuig al een steunpunt van Hamas.

Rol Egypte

Maandag, op de bloedigste dag sinds jaren, werden 60 Palestijnen gedood die deelnamen aan protesten in het grensgebied met Israël. Dinsdag stond het dodental op twee.

Hamas spreekt tegen dat het de protesten tegen Israël onder druk van Egypte heeft gematigd. Gisteren waren er berichten dat Egyptische regeringsfunctionarissen Hamas onder druk hebben gezet om dat te doen. Hamas laat weten dat de demonstraties worden voortgezet, al zijn er nu veel minder Palestijnen in de tenten aan de grens met Israël.

Diplomatie

De gewelddadigheden op maandag vielen samen met de officiële ingebruikname van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem. Volgens de Palestijnse regering heeft de VS daarmee zijn rol als neutrale bemiddelaar in het Midden-Oosten opgegeven.

De Palestijnen hebben hun diplomatieke vertegenwoordigers uit Roemenië, Hongarije, Oostenrijk en Tsjechië teruggetrokken, omdat die landen deelnamen aan de ceremonie ter gelegenheid van de verhuizing van de Amerikaanse ambassade.