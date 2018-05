Veiligheidsraad over Gaza: harde verwijten en stilte zonder VS en Israël

Een vergadering van de VN-Veiligheidsraad gisteren over het geweld aan de grens tussen Israël en de Gazastrook heeft vooral harde woorden over en weer opgeleverd. Het werd daardoor opnieuw duidelijk dat de diplomatieke kloof tussen de VS en de Palestijnen alleen maar groter wordt.

De vergadering begon met een minuut stilte voor de slachtoffers eergisteren. Het was maandag de bloedigste dag sinds eind maart de protesten onder de noemer 'Mars van de Terugkeer' begonnen. Volgens de Palestijnen schoot het Israëlische leger 58 Palestijnen dood.

'Hamas tevreden'

De Amerikaanse ambassadeur Nikki Haley en haar Israëlische collega Danny Danon kwamen pas na de minuut stilte de zaal binnen. Haley hield daarna een korte toespraak waarin ze zei dat geen van de vijftien leden van de Veiligheidsraad zo gematigd had gereageerd als Israël, als hun grenzen zouden worden bedreigd.

"Laat het duidelijk zijn: Hamas is tevreden met de resultaten van gisteren", zei Haley, waarmee ze verwees naar de slachtoffers van maandag. Volgens haar heeft Hamas Palestijnse demonstranten richting de hekken op de grens gestuurd, door via luidsprekers te roepen dat de Israëlische militairen op de vlucht zijn geslagen.

Ze verliet even later de zaal, op het moment dat de Palestijnse diplomaat Riyad Mansour de raad ging toespreken.