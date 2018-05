Fotograaf Gaza: dit is de plek des doods, de dood is overal

De donkere, zwarte wolken boven Gaza typeren de sfeer in de regio: een nieuwe dag van hevige protesten in Israël en de Palestijnse gebieden. En een nieuwe werkdag voor fotograaf Ibraheem Abu Mustafa. "Ik noem deze plaats de plaats des doods, de dood is overal", zegt Mustafa. "Er kan iedere seconde iemand doodgaan."

Het leven van fotograaf Abu Mustafa is een voortdurende worsteling tussen werken en leven op de Gazastrook. Hij is 35 en leeft al zijn hele leven in de stad Khan Younis. "De gebeurtenissen raken me, maar tegelijkertijd probeer ik mijn werk te doen", zegt de fotograaf tegen persbureau Reuters.