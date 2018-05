EU houdt lijntjes met Iran kort: Iraanse minister ontvangen in Brussel

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif is in Brussel ontvangen door EU-buitenlandchef Mogherini, voor hun eerste gesprek sinds de VS uit het atoomakkoord met Iran is gestapt. Zarif noemde het gesprek constructief. "We zijn op de goede weg."

Vanavond ontmoet hij ook nog zijn ambtgenoten uit Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. De komende twee weken zijn er gesprekken tussen de vier landen, zei Zarif.

De EU zet alles op alles om het akkoord, dat de nucleaire ontwikkeling van Iran moet remmen in ruil voor minder sancties, toch nog te redden. De Amerikaanse president Trump vindt dat de afspraken met Iran niet ver genoeg gaan, maar volgens Mogherini houdt Iran zich aan de gemaakte afspraken.

Europese belangen

Morgenavond komen alle 28 leiders van de EU-landen bijeen in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Daar zal de kwestie-Iran een belangrijk gespreksonderwerp zijn en worden de mogelijke vervolgstappen besproken.

Nu de VS weer sancties instelt, is de kans groot dat ook Europese belangen in Iran worden geraakt. Om die te beschermen, liggen er in het overleg met Iran nu verschillende opties op tafel. Eén daarvan zou een maatregel zijn die Europese ondernemingen verbiedt om zich aan de Amerikaanse sancties te houden.

Brussel houdt intussen de lijntjes met Iran kort. Zo gaat na de top in Sofia de Europese commissaris voor Klimaat en Energie, Canete, naar Teheran om te praten over samenwerking op het gebied van energie.